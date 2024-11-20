Недавно манкунианцев возглавил Рубен Аморим. Руководители Манчестер Юнайтед с новым тренером уже планируют ближайшее трансферное окно.

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Как сообщает Mirror, зимой манкунианцы хотят избавиться от Антони. Бразильский вингер не устраивает ни руководство клуба, ни нового главного тренера. 24-летний нападающий может отправиться в аренду, если Манчестер Юнайтед не сможет оформить полноценный переход, или не получит соответствующих предложений.

Напомним, что английский клуб заплатил за Антони 95 миллионов в 2022 году, впрочем, он не оправдал ожиданий. Бразилец в целом сыграл за Манчестер Юнайтед в 87 матчах во всех турнирах. В его активе 12 голов и пять результативных передач.

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