Португальский талант сумел завоевать сердца фанатов МЮ, пробыв в клубе меньше года.

Бруну Фернандеш – лучший игрок года в Манчестер Юнайтед, сообщает официальный сайт клуба.

Невилл спрогнозировал, когда Манчестер Юнайтед снова станет чемпионом

Победителя в этой номинации выбирали болельщики манкунианцев. Португальский хавбек набрал 35,5% голосов, на втором месте расположился Антони Марсьяль (34%), а замыкает тройку любимцев фанов МЮ Маркус Рашфорд (10,4).

Напомним, Бруну присоединился к лагерю "красных дьяволов" в январе. В прошлом сезоне АПЛ Фернандеш провел 14 матчей, в которых отметился 8-ю голами и 7-я ассистами.

Хрещений батько Гвардіоли, хард-рок у Західному Мідленді та Дачний елеватор: коротко про новачків АПЛ сезону 2020/21