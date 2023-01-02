Манчестер Юнайтед на днях представил фирменный календарь на 2023 год. Январь клубные дизайнеры посвятили Роналду. Получилось неудобно – перед болельщиками радостные фото португальца, который бестактно унизил МЮ в интервью.

May your new year get off to a better start than whoever put together the official 2023 Manchester United calendar pic.twitter.com/aJcLKkayAw — Tom Williams (@tomwfootball) January 1, 2023

Очевидно, дизайн разрабатывали заранее и, возможно, календари вообще были напечатаны, когда Роналду еще был в команде. Но такой клубный просчет вызвал негатив и насмешки.

МЮ расторг контракт с Роналду в ноябре после скандальных наездов звезды в разговоре с Пирсом Морганом. Криштиану раскритиковал футболистов, владельцев и тренера. На днях португалец перешел в Аль-Наср из Саудовской Аравии.

Роналду после посещения Киева принял роковое решение, которое испортило карьеру и загнало в депрессию