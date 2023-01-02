Манчестер Юнайтед оконфузился фирменным календарем, посвятив январь Роналду
Английский клуб попал в неприятную ситуацию из-за срочного ухода Криштиану Роналду.
Манчестер Юнайтед на днях представил фирменный календарь на 2023 год. Январь клубные дизайнеры посвятили Роналду. Получилось неудобно – перед болельщиками радостные фото португальца, который бестактно унизил МЮ в интервью.
Очевидно, дизайн разрабатывали заранее и, возможно, календари вообще были напечатаны, когда Роналду еще был в команде. Но такой клубный просчет вызвал негатив и насмешки.
МЮ расторг контракт с Роналду в ноябре после скандальных наездов звезды в разговоре с Пирсом Морганом. Криштиану раскритиковал футболистов, владельцев и тренера. На днях португалец перешел в Аль-Наср из Саудовской Аравии.
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