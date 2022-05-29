Стороны решали разорвать отношения по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт клуба.

Голкипер Манчестер Юнайтед завершил карьеру и запланировал поход в тренеры

В декабре Рангника назначили исполняющим обязанности тренера до конца сезона, а затем он должен был браться за роль консультанта. Первую часть работы немец провалил – Манчестер Юнайтед вылетел из ЛЧ на стадии 1/8 финала, а в АПЛ едва удержался на шестой строчке. Недавно 63-летний специалист возглавил сборную Австрии, и сейчас МЮ и Рангник решили, что эта работа будет мешать полноценно сконцентрироваться на деятельности консультанта.

Напомним, новым главным тренером "красные дьяволы" пригласили Эрика Тен Хага, подписав контракт на три года.

Якісна копія чи підробка? МЮ забирає в Манчестер "другого Гвардіолу", а Роналду знову зайвий