Главный тренер манкунианцев Эрик Тен Хаг месяц назад отстранил англичанина от первой команды из-за критики.

Ювентус готов помочь Ман Юнайтед избавиться от скандальной звезды – туринцы требуют помочь финансово

Как утверждает Daily Mail, манкунианцы так сильно хотят отдать вингера в аренду в январе, что готовы даже выплачивать часть зарплаты после смены клуба. Ныне англичанин зарабатывает 300 тысяч фунтов в неделю. Главный тренер Эрик Тен Хаг считает, что 23-летний футболист плохо влияет на команду. Он сообщил руководству, что после устранения Санчо отношение других игроков к тренировкам изменилось.

Ранее была информация о том, что Джейдон не против вернуться в дортмундскую Боруссию и поддерживает тесный контакт с Эдином Терзичем.

Арсенал сломал катастрофическую серию и дожал инертный Ман Сити – судья пытался спасти Пепа, Зинченко на уровне