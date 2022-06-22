После де Йонга и Тимбера на радары "красных дьяволов" попал правый вингер Антони, утверждает Goal.

Роналду нервничает из-за "молчания" МЮ на рынке – 37-летний португалец не выдержит еще один провальный сезон

Бразилец в личном разговоре с Тен Хагом сказал, что очень хочет воссоединиться с тренером на Олд Траффорд. Впрочем, договориться с Аяксом будет непросто. Два года назад амстердамцы заплатили Сан-Паулу за вингера 16 млн евро, а теперь ждут от покупателей по меньшей мере 60 млн евро.

Добавим, что в прошлом сезоне Антони провел 32 матча, в которых отличился 12 голами и 10 ассистами.

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