Эдинсон Кавани оставил свою подпись на новом контракте с Манчестер Юнайтед, сообщает официальный сайт клуба.

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Соглашение о сотрудничестве с уругвайским форвардом рассчитано до лета 2022-го. Ранее отец 34-летнего Эдинсона заявлял, что его сын некомфортно чувствует себя в АПЛ и ведет переговоры с Бока Хуниорс.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Кавани провел 23 матча, в которых отметился 9-ю голами. Напомним, уругваец летом 2020-го покинул ПСЖ и присоединился к МЮ на правах свободного агента.

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