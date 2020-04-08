Манчестер Юнайтед официально подписал голкипера

Манчестер Юнайтед на фоне слухов о топ-трансферах находит время и для работы на перспективу.

Сигма Оломоуц на своем официальном сайте сообщила о переходе 16-летнего вратаря Радека Витека в Манчестер Юнайтед.

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Клубы договорились о трансфере таланта еще в январе, но нужно было ждать оформления всех документов. Витек присоединится к академии Манчестер Юнайтед, где продолжит подготовку к взрослому футболу. Стоит отметить, что юный голкипер имел стабильное место в составе Сигмы U-19, то есть противостоял игрокам, которые старше его на 3 года.

Чсеький клуб добавляет, что уже не первый раз отпускает своего воспитанника в АПЛ – в 2010 году защитника Томаша Каласа заметил Челси (сейчас он играет в Бристоле).

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