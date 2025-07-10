Манчестер Юнайтед в нынешнее трансферное окно пока больше работает на перспективу.

"Красные дьяволы" официально объявили о подписании 18-летнего форварда Энцо Кана-Биика.

Манчестер Юнайтед хочет приобрести игрока, который оказался ненужным другому культовому клубу

Юный француз ранее отработал свой контракт с Гавром, поэтому достался МЮ бесплатно. Правда, манкунианцы сразу отправили его в аренду в швейцарскую Лозанну, с которой имеют общих владельцев. В прошлом сезоне Кана-Биик оформил 9 голов и один ассист в 18 матчах за Гавр U-19. Несколько раз попадал в заявку первой команды, но на поле не выходил. Нападающий регулярно получал вызовы в сборную Франции U-18.

Напомним, ранее МЮ подписал еще одного проспекта – 18-летнего парагвайского защитника Диего Леона из Серро Портеньо.

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