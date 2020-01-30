Манчестер Юнайтед официально отпустил Рохо на родину

Защитник Манчестер Юнайтед Маркос Рохо продолжит карьеру на родине.

Эстудиантес договорился с Манчестер Юнайтед об аренде Маркоса Рохо до конца сезона, сообщает официальный сайт клуба.

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Стоит отметить, что 29-летний защитник является воспитанником аргентинского клуба.

В 2014-м Маркос присоединился к "красным дьяволам", перейдя из лиссабонского Спортинга за 20 млн евро. В течение его карьеры в МЮ игрока часто преследовали травмы.

В текущем сезоне АПЛ Рохо провел только 3 матча.

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