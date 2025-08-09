Манчестер Юнайтед сообщил в своих соцсетях о переходе Беньямина Шешко. Форвард подписал контракт с "красными" дьяволами на пять лет.

Звезда ПСЖ хочет присоединиться к кризисному гранду АПЛ – ему уже нашли замену

Лейпциг получит за своего игрока 76,5 миллиона евро плюс предусмотрены бонусы еще на 8,5 миллиона евро. Шешко регулярно вызывается в сборную Словении, за которую дебютировал в 2021 году. За национальную команду он забил 16 голов.

К слову, Шешко перешел в Лейпциг в 2023 году. Всего он сыграл за немецкий клуб в 87 матчах, в которых забил 39 голов и отдал восемь ассистов.

Стоит отметить, что за Беньямином Шешко также боролся Ньюкасл, но словенец хотел присоединиться только к Манчестер Юнайтед.