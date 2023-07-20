В прошлом сезоне Фернандеш неоднократно носил капитанскую повязку, когда Харри Магуайр не играл по различным причинам. Теперь же португалец официально стал новым капитаном "красных дьяволов".

Магуайр определился со своим будущим в Манчестер Юнайтед – Тег Хаг отобрал капитанскую повязку у футболиста

Как информирует официальный сайт Манчестер Юнайтед, решение о смене капитана команды принял главный тренер Эрик тен Хаг.

Напомним, что ранее Магуайр заявлял о своем недовольстве по поводу того, как с ним обращаются в клубе. Ожидается, что он сменит команду в летнее трансферное окно.

Фернандеш провёл за МЮ 185 матчей, в которых забил 64 мяча и оформил 54 ассиста.

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