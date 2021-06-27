Еще год назад Уле Гуннар Сульшер не видел игрока в своей команде. Однако Лингард за полгода аренды в Вест Хэме подтвердил свое мастерство.

Манчестер Юнайтед готов продать двух звезд

Руководство Манчестер Юнайтед высоко оценило старания Джесси и подготовило ему новый контракт, утверждает Daily Star. По информации источника, новое соглашение Лингарда будет рассчитано на три сезона, а зарплата со 110 тысяч фунтов возрастет до 130 тысяч.

Пока неизвестно, согласится ли на это сам игрок. Дело в том, что Вест Хэм не утратил надежды выкупить Лингарда, который всего за полсезона стал настоящим лидером "молотков". В 16-ти матчах в рамках АПЛ он забил 9 голов и отдал четыре ассиста.

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