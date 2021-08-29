Тяжелая победа над Вулверхэмптоном (1:0) в 3-м туре английской Премьер-лиги стала особенной для Манчестер Юнайтед.

Команда Сульшера обновила рекорд по выездным матчам подряд без поражений, сообщает Opta Sports.

Вуд забил исторический гол АПЛ

Поединок против Вулвз стал 28-м матчем АПЛ подряд, в котором Юнайтед набирал очки. "Красные дьяволы" за это время одержали 18 побед и еще 10 встреч свели вничью. Этот показатель стал рекордным в истории всех профессиональных дивизионов Англии.

Напомним, что МЮ одолел Вулверхэмптон благодаря голу Мейсона Гринвуда на 81-й минуте. Манкунианцы поднялись на 3-е место в турнирной таблице.

Тоттенхэм одолел Уотфорд и возглавил АПЛ, МЮ переиграл Вулверхэмптон с ассистом Варана в дебютном матче