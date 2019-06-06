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Манчестер Юнайтед объявит о переходе Бруну Фернандеша после финала Лиги наций

16:25 108 Читати українською
Манчестер Юнайтед объявит о переходе Бруну Фернандеша после финала Лиги наций
Бруну Фернандеш / ФК Спортинг

Полузащитник Спортинга Бруну Фернандеш после финала Лиги наций перейдет в Манчестер Юнайтед.

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш станет игроком Манчестер Юнайтед после финального матча Лиги наций, сообщает A Bola.

Красивый хет-трик Роналду в видеообзоре матча Португалия – Швейцария – 3:1

"Красные дьяволы" заплатят Спортинга за хавбека 62-72 млн фунтов. Ранее сообщалось, что другая звезда португальской команды Вендел имеет большие шансы перейти в дортмундскую Боруссию.

Напомним, сборная Португалии благодаря хет-трика Криштиану Роналду переиграла Швейцарию (3:1) и пробилась в финал Лиги наций, где сыграет против Англии или Нидерландов.

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