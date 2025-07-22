Манчестер Юнайтед назвал состав из 32 человек на американский тур.

Команда Рубена Аморима впервые примет участие в Летней серии Премьер-лиги – контрольных матчах с участием других команд АПЛ. Мероприятие начнется в эти выходные матчем против Вест Хэма. После этого “красные дьяволы” встретятся с Борнмутом и Эвертоном.

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Как информирует официальный сайт Манчестер Юнайтед, главный тренер команды Рубен Аморим не включил в заявку на тур Джейдона Санчо, Антони, Тайрела Маласию и Алехандро Гарначо. Они оказались в "списке неугодных".

Как информирует Sky Sports, Гарри Магуайр не был включен в состав по личным причинам. Однако, он отправился в США вместе с командой и может попасть в заявку позже.

В состав вошли новые игроки Диего Леон, Матеус Кунья, Брайан Мбеумо, а также Лисандро Мартинес, который продолжает восстанавливаться после травмы.

Состав Манчестер Юнайтед на тур:

Вратари: Алтай Байиндир, Том Хитон, Дермот Ми, Уилл Мердок, Андре Онана;

Защитники: Диогу Далот, Маттейс де Лигт, Патрик Доргу, Тайлер Фредриксон, Эйден Хэвен, Диего Леон, Лисандро Мартинес, Нуссаир Мазрауи, Рис Манро, Люк Шоу, Лени Йоро;

Полузащитники: Каземиро, Тоби Колльер, Бруну Фернандеш, Джек Флетчер, Секу Коне, Кобби Майну, Мейсон Маунт, Мануэль Угарте;

Нападающие: Амад, Матеус Кунья, Расмус Хойлунд, Бендито Мантато, Брайан Мбеумо, Чидо Оби, Итан Уильямс, Джошуа Зиркзее.

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