Руководство Манчестер Юнайтед не намерено отпускать Поля Погба в другой клуб менее чем за 80 млн евро, сообщает The Daily Express.

Почеттино готов перехватить Погба у Реала летом

По информации источника, такую сумму "красные дьяволы" озвучили ПСЖ, который активно интересуется 27-летним французом. Также СМИ сообщали об интересе к Полю со стороны Ювентуса и Реала.

Действующий контракт хавбека с МЮ рассчитан до лета 2022 года. Ранее Мино Райола, агент Погба, заявлял, что его клиент скорее всего расстанется с манкунианцами после завершения нынешнего сезона.

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