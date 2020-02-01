Манчестер Юнайтед объявил об аренде Игало

Манкунианцы благодаря нигерийском форварду попытаются решить кадровую проблему в атакующей линии.

Форвард китайского Шанхай Шэньхуа Одион Игало перешел в Манчестер Юнайтед, сообщает официальный сайт английского клуба. 30-летний нигериец присоединился к "красным дьяволам" на правах аренды до конца сезона. Соглашение между клубами также предусматривает опцию выкупа.

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Игало начал профессиональную карьеру футболиста в нигерийском клубе Прайм в 2005 году. Поиграв сезон за еще одну местную команду Юлиус Бергер он в 2007 году перебрался в норвежский Люн, откуда уже через год за 1,9 млн евро перешел в Удинезе. Находясь в структуре "бьянконери" Одион успел поиграть в аренде в Гранаде и Чезене. В октябре 2014 года он за 8 млн евро стал игроком Уотфорда, откуда в 2017-м перебрался в китайский Чанчунь Ятай за 23,3 млн евро. А в феврале 2019-го форвард за 5,85 млн евро перешел в Шанхай Шэньхуа.

В текущем сезоне Игало принял участие в 19 матчах на клубном уровне, в которых забил 10 голов. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает футболиста в 6,5 млн евро.

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