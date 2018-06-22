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Манчестер Юнайтед объявил о трансфере Фреда

21 июня 16:29 329 Читати українською
Манчестер Юнайтед объявил о трансфере Фреда
Фред / фото: ФК Манчестер Юнайтед

Экс-полузащитник Шахтера представлен в качестве игрока Манчестер Юнайтед.

Фред прошел медосмотр и подписал с Манчестер Юнайтед пятилетний контракт с возможностью продлить соглашение еще на 1 год, сообщает официальный сайт "манкунианцев".

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"Фред органично дополнит полузащитников, которые уже есть команде. Он обладает теми качествами, которые нам нужны, его творческий мозг и видение поля могут вывести нашу игру на другой уровень. Я очень рад, что он присоединился к нашему клубу, и я верю, что наши игроки знают, насколько важным он может быть в нашей команде", – заявил главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью.

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