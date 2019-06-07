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Манчестер Юнайтед объявил о трансфере Дэниела Джеймса

17:36 100 Читати українською
Манчестер Юнайтед объявил о трансфере Дэниела Джеймса
Дэниел Джеймс / PA

Манчестер Юнайтед оформил первый летний трансфер, объявив о подписании полузащитника Суонси Дэниела Джеймса.

Дэниел Джеймс согласовал контракт с Манчестер Юнайтед, информирует официальный сайт клуба.

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Полузащитник уже прошел медицинское обследование в клубе. Соглашение будет зарегистрировано на следующей неделе, когда официально откроется трансферное окно. Ранее сообщалось, что "красные дьяволы" готовы приобрести юного таланта примерно за 15 млн фунтов.

Джеймс в сезоне 2018/19 отличился 5 голами и 10 голевыми передачами в 38 матчах в форме Суонси.

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