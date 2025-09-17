Манчестер Юнайтед опубликовал отчет за финансовый год и сообщил о рекордах.

Манчестер Юнайтед сообщил о рекордных доходах в размере 666,5 млн фунтов за 2025 финансовый год, несмотря на неучастие клуба в Лиге чемпионов. Операционные убытки составили 18,4 млн фунтов по сравнению с 69,3 млн в 2024 финансовом году. Дополнительные расходы составили 36,6 млн фунтов, включая неустойку за увольнение Эрика Тен Хага и его тренерского штаба.

Игроки теряют веру в Аморима – Манчестер Юнайтед на грани скандала, известна сумма компенсации за увольнение

Чистый убыток клуба за период – 33 млн фунтов, что на 70,8% ниже показателя 2024 финансового года (113,2 млн). Доходы в дни матчей достигли рекордных 160,3 млн фунтов (рост на 17%). "Красные дьяволы" отчитались о самом высоком в истории уровне продаж билетов и членских абонементов.

Коммерческие доходы в первый год действия спонсорского соглашения с Snapdragon составили рекордные 333,3 млн фунтов (рост на 10%).

Манчестер Сити разбил Юнайтед в дерби – Дебют Доннаруммы, Холанд оформил дубль и выдал фантастический промах