Юный англичанин будет выступать за манкунианцев до 2025 года с опцией продления еще на год, сообщает официальный твиттер клуба.

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"Когда ты присоединяешься в клуб в семь лет, ты просто мечтаешь однажды сыграть за первую команду. Я так много работал, чтобы достичь этого уровня, и последние два года были ошеломляющими. Я хочу многого достичь, и я знаю, что это идеальное среда для меня", – поделился Гринвуд в комментарии пресс-службе клуба.

Отметим, что Гринвуд целом провел 82 поединка в составе "красных дьяволов", отметившись в них 21 голом и 10 ассистов.

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