Антони стал игроком Манчестер Юнайтед, сообщает официальный сайт клуба. Бразилец подписал контракт на пять лет с возможностью продления еще на сезон.

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22-летний вингер обойдется "красным дьяволам" в 100 миллионов евро. Это делает Антони вторым самым дорогим игроком МЮ. Больше манкунианцы платили только Ювентусу за Погба – 105 млн евро.

Антони за два сезона в Аяксе забил 25 голов в 85 матчах. Бразилец стал звездой под руководством Эрика Тен Хага, который этим летом возглавил МЮ и лично настаивал на приглашении вингера.

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