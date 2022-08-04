Фланговый защитник Алекс Теллес продолжит свою карьеру в чемпионате Испании.

Игрок сборной Бразилии следующий сезон проведет в аренде за Севилью, сообщает официальный сайт андалузцев. Испанский клуб заплатит новичку лишь 2 млн евро зарплаты, а остальные останутся на плечах англичан.

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Предыдущие 2 года Теллес провел в составе Манчестер Юнайтед. "Красные дьяволы" заплатили Порту 15 млн евро, но левый защитник не смог полностью раскрыться на Олд Траффорд. В общей сложности в футболке МЮ он провел 50 матчей, оформив один гол и 8 ассистов.

Напомним, что Севилья завершила прошлый розыгрыш Примеры на четвертой строчке и завоевала прямую путевку в Лигу чемпионов.

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