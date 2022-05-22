В рамках последнего тура АПЛ 2021/22 было проведено несколько решающих матчей. Отчёт о них читайте на "Футболе 24".

Чемпионат Англии 2021/22, 38-й тур

Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед – 1:0

Гол: Заха, 37

Брайтон – Вест Хэм – 3:1

Голы: Велтман, 50, Гросс, 80, Велбек, 90+1 – Антонио, 41

Арсенал – Эвертон – 5:1

Голы: Мартинелли, 27 (пен), Нкетия, 31, Соареш, 56, Габриэль, 59, Эдегор, 82 – Ван де Бек, 45+3

Бёрнли – Ньюкасл – 1:2

Голы: Корне, 69 – Уилсон, 20 (пен), 60

Брентфорд – Лидс – 1:2

Голы: Канос, 78 – Рафинья, 56 (пен), Хариссон, 90+4

Удаление: Канос, 81

Манчестер Юнайтед в заочном сражении с Вест Хэмом решал вопрос, кому играть в Лиге Европы. "Красные дьяволы" шли в двух очках отрыва от "молотобойцев", держась на шестой позиции, но осечка в матче с Кристал Пелас в Лондоне рисковала отправить манкунианцев в Лигу конференций. "Хаммерс", в свою очередь, необходимо было одолеть Брайтона на выезде.

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Подопечные Ральфа Рангника лучше начали свое сражение, едва не открыв счет уже на 14-й минуте в результате удачного отскока на Кавани и его выстрела из пределов штрафной. Гуайта парировал, а Кристал Пелас постепенно выровнял ход игры. Более того – "орлы" в середине первого тайма начали прижимать МЮ, организовав несколько моментов и шокировав гостей голом на 37-й минуте. Его провёл Заа, который принял неудачный пас назад от Бруну Фернандеша, качнул на левом углу штрафной Далота и пробил в дальнюю "шестёрку". 1:0!

Отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе КП в счёте. Ожидалось, что во втором тайме МЮ побежит отыгрываться всеми силами, однако болельщики увидел всего три удара "дьяволов" – правда, два из них могли завершиться голом. Так или иначе, лондонцы уверенно удерживали свои 1:0. В конце концов, финальный свисток зафиксировал позорное поражение манкунианцев в последнем матче сезона.

Вест Хэм в параллельной встрече проводил очень невнятный матч против Брайтона. В первом тайме "молотобойцы" провели всего 3 удара по воротам – впрочем, и этого хватило для гола на 41-й минуте. Героем стал Антонио, шикарно выстреливший с дистанции. 0:1! Именно с этим счётом команды отправились отдыхать.

Впрочем, подопечные Дэвида Мойеса не сделали выводов из своего футбола, за что жестоко поплатились. Брайтон сразу со стартом второго тайма побежал вперёд, сравняв счет уже на 50-й минуте усилиями Уэлтмана. На 80-й Гросс с передаче Уелбека вывел "чаек" вперёд, а в компенсированное время всё тот же Уэлбек забил третий гол, отправив Вест Хэм в Лигу конференций. МЮ сохранил прописку в ЛЕ на следующий сезон.

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Арсенал после выноса в Ньюкасле практически упустил шансы на ЛЧ, отстав от Тоттенхэма на два очка. Даже Гранит Джака признал, что всё пропало, ведь "шпорам" для топ-4 было достаточно даже ничьи с беспомощным Норвичем. Впрочем, маленькая надежда на чудо ещё существовала, а значит, в домашнем матче против немотивированного Эвертона "канониры" обязаны были побеждать. Любой ценой.

Фрэнк Лэмпард оставил Миколенко в запасе, за что жестоко поплатился: на 27-й минуте Арсенал заработал и реализовал пенальти (гол в активе Мартинелли), а ещё через четыре минуты Мартинелли подрезал подачу Сака с углового под удар Нкетии – 2:0! Впрочем, спокойно завершить первый тайм "канонирам" не удалось. На 45+3-й минуте "ириски" наказали хозяев за кучу нереализованных моментов прострелом Калверта-Льюина и замыканием от Ван де Бека. 2:1.

В начале второго тайма Арсенал пришел в себя, быстро устроив разгром. На 56-й минуте Соареш забил третий мяч в ворота "ирисок", выстрелив после паса Сака из углового, а на 59-й он же ассистировал Габриелю после ещё одного корнера – 4:1! В концовке встречи Эдегор забил и пятый, но все эти голы уже не имели никакого значения. Тоттенхэм забил Норвичу дважды ещё до перерыва, а затем закрепил успех ещё тремя мячами. Чуда не случилось. Арсенал с 59 очками остаётся на пятой позиции.

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В битве за выживание сошлись Бёрнли и Лидс. Обе команды имели равенство по очкам, однако "бордовые" шли на спасительной 17-й позиции благодаря гораздо лучшей разнице голов (-18 vs -38). Таким образом, для сохранения прописки в элите йоркширцам необходимо было сыграть лучше Бёрнли. Проблема заключалась в силе соперников в последнем туре.

Бёрнли в родных стенах принимал Ньюкасл, которому неделю назад удалось вынести Арсенал. Матч неплохо начался для "бордовых", ведь у гостей уже на 11-й минуте сломался Жолинтон. Да и в принципе в первом тайме "сороки" провели лишь три удара по воротам – впрочем, хозяева били ещё реже, а на 20-й минуте они вообще пропустили с пенальти. Его реализовал Уилсон. 0:1.

Во втором тайме Бернли ощутимо прибавил в активности, но Ньюкасл шокировал хозяев вторым голом на 60-й минуте – это Уилсон оформил дубль, расстреляв ворота метров с семи. 0:2! После этого "сороки" перестали играть, позволив "бордовым" возродить интригу на 69-й минуте. Надежду на камбэк подарил Корне, однако отыграться подопечные Майкла Джексона так и не смогли. Их судьба оказалась в руках конкурента.

Лидс в параллельном матче гостил у Брентфорда. "Шмели" доминировали – до перерыва они позволили провести всего 4 удара по собственным воротам. Тем не менее, йоркширцам для хватило и этого мизера. На 19-й минуте гол провёл Гелхардт, однако радость команды оказалась преждевременной. Лайнсмен заметил офсайд и отменил взятие ворот, а отдыхать футболисты отправились при нулях на табло.

В начале второго тайма подопечные Джесси Марша добились своего, открыв счёт с пенальти (его реализовал Рафинья). 0:1! Лидс долго держал данные цифры на табло, но на 78-й минуте Брентфорд восстановил статус-кво усилиями Каноса, которому удалось замкнуть подачу ударом головой под дальнюю штангу. Сразу же после этого Серхи получил две желтые карточки, оставив "шмелей" в меньшинстве. Возможно, именно это и помогло йоркширцам вырвать победу на 90+4-й минуте – решающий гол провёл Харрисон.

Таким образом, Лидс обошёл Бернли на три очка, отправив "бордовых" в чемпионшип и спас свою прописку в АПЛ!

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