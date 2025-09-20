Манчестер Юнайтед и Челси встретились в матче 5-го тура чемпионата Англии. Результат и обзор встречи читайте в этой новости на "Футбол 24".

Челси в мидвик проиграл Баварии в Лиге чемпионов, а Манчестер Юнайтед стремился реабилитироваться после сокрушительного поражения от соседей из Сити в минувшие выходные. Матч начался кошмарно для лондонцев: уже на 6-й минуте Роберт Санчес выскочил из штрафной, чтобы прервать прорыв Мбеумо, но сбил камерунца. Арбитр показал прямую красную вратарю.

Зинченко помог забить и сам привез гол из Бернли, Тоттенхэм спасся от поражения Брайтону, Лидс эффектно победил Вулвз

Энцо Мареска провел двойную замену, пожертвовав Эстевао и Нету ради Филиппа Йоргенсена (голкипера) и Адарабьойо. Мощный ливень также не способствовал "синим". Манчестер Юнайтед неутомимо наседал на ворота Челси и повел в счете на 14-й минуте. После длительной комбинации Мазрауи навесом в штрафную нашел Доргу, который головой сбросил в направлении ворот, а Бруну Фернандеш выпрыгнул и в падении опередил Йоргенсена, пробив в другой угол. Судья проверял наличие офсайда, но нога Чалобы находилась ближе к воротам, чем любая игровая часть тела (не рука) португальца – 1:0!

Щоб відчути справжню футбольну атмосферу, не обов’язково бути на стадіоні. Запроси друзів та влаштуй домашній перегляд топових матчів Ліги чемпіонів з HLIBNY DAR. І незабутній футбольний вечір гарантовано!

HLIBNY DAR. Витримана мʼякість. Тобі справжньому!

Энцо Мареска уже на 21-й минуте провел третью замену, сняв Коула Палмера, – вместо него на поле появился Андрей Сантос. В конце первого тайма МЮ классно разыграл угловой. Затяжной розыгрыш, Магуайр удачно сыграл головой и сбросил мяч на дальнюю штангу, где Каземиро выбег из-за спин соперников и головой отправил снаряд в дальний угол – 2:0!

Однако, эта ситуация стала очень комфортной для "красных дьяволов", поэтому перед перерывом команды остались в равных составах. Каземиро пытался остановить прорыв Андрея Сантоса и сумел выбить из-под него мяч, завалив юного соотечественника. Судья решил, что фол заслуживает желтую – вторую для экс-опорника Реала.

Второй тайм получился менее насыщенный событиями. Хотя Челси на 63-й минуте сократил отставание усилиями Уэсли Фофана, но его гол не засчитали – он фактически стоял на линии ворот после сброса Адарабьойо. Манчестер Юнайтед больше усилий отдавал сохранению результата, о чем в частности свидетельствует замена Шешко на Угарте на старте второй половины. Челси же не хватало креатива, чтобы что-то создать у ворот Баиндира.

Но "синие" сократили отставание. Помог розыгрыш углового – Рис Джеймс навесил, а Трево Чалоба выпрыгнул выше всех в чужой штрафной – 2:1! Манчестер Юнайтед мог снова увеличить преимущество: Бруну Фернандеш обокрал Риса Джеймса в центре поля, добежал до пределов штрафной и мощно пробил – Йоргенсен перевел на угловой! Игра держала в напряжении до финального свистка, но МЮ все же удержал победу, нанеся Челси первое поражение в АПЛ в этом сезоне.

Бавария одолела Челси – соперник сборной Украины создал автогол, Кейн мог оформить хет-трик, гол Палмера отменили