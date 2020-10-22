19-летний нападающий "красных дьяволов" Мейсон Гринвуд не слишком положительно запоминается в глазах болельщиков в последнее время.

Манчестер Юнайтед сделал предупреждение англичанину, который имеет проблемы с дисциплиной в течение последних недель.

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Как сообщает The Guardian, основной претензией к игроку есть постоянные опоздания. Поэтому Мейсон Гринвуд не попадал в заявки на поединки против Ньюкасла в АПЛ и против ПСЖ в Лиге чемпионов. Интересно, что на предматчевой пресс-конференции в Париже Сульшер опроверг то, что отсутствие 19-летнего форварда в составе команды имеет дисциплинарный характер – наставник МЮ сослался на микротравмы игрока.

Заметим, что это уже не первые проблемы с дисциплиной у юного таланта МЮ. Ранее он и Фил Фоден были отстранены от игр за сборную Англии – футболисты пригласили в отель двух девушек, хотя должны были избегать любых контактов с посторонними.

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