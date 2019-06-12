Манчестер Юнайтед не захотел начинать переговоры по трансферу Бейла, – ESPN

Руководство английского Манчестер Юнайтед уведомило своих коллег из мадридского Реала, что не заинтересовано в подписании вингера "сливочных" Гарета Бейла.

Трансфер валлийца перестал интересовать "красных дьяволов", уверяет ESPN.

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Мадридский клуб получил информацию от МЮ, что Бейл не входит в список целей тренерского штаба манкунианцев во главе с Уле Гуннаром Сульшером. Ранее вингер был в шорт-листе вице-президента Юнайтед Эда Вудворда, но на Олд Траффорд решили сменить вектор. Теперь они делают ставку на молодых игроков.

Такое решение Манчестер Юнайтед разочаровало боссов Реала. "Сливочные" этим летом стремятся подписать центрхава "красных дьяволов" Поля Погба и надеялись договориться об обмене игроками с доплатой.

В сезоне 2018/19 Гарет Бейл не сумел стать лидером Реала, несмотря на уход из команды Криштиану Роналду. В его активе лишь 14 голов в 42-х матчах во всех турнирах.

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