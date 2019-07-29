Манчестер Юнайтед не взял Лукаку на очередной товарищеский матч – трансфер бельгийца становится ближе

Будущее форварда Ромелу Лукаку на Олд Траффорд остается туманным.

Манчестер Юнайтед на официальном сайте опубликовал список игроков, которые полетят в Норвегию для участия в товарищеском матче против Кристиансунна.

Ювентус предложит Манчестер Юнайтед обмен звездными форвардами, – Sky Sports

В перечень выбранных не попал Ромелу Лукаку, которого пресса активно связывает с переходом в Ювентус или Интер. Бельгиец не принял участия ни в одном из товарищеских матчей Манчестер Юнайтед в это межсезонье, хотя новости о травме или других уважительных причинах отсутствия нападающего так и не появились.

Добавим, что матч между манкунианцами и Кристиансунном состоится уже завтра, 30 июля.

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