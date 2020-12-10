Недавно агент Погба Мино Райола заявил, что для Поля в Манчестер Юнайтед все завершено, и назвал Ювентус вероятным клубом для трансфера француза. Таким образом, будущее хавбека в МЮ под большим вопросом.

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Несмотря на это, как сообщает ESPN, "красные дьяволы" сомневаются в том, что потенциальные кандидаты на Погба – Реал и Ювентус – смогут позволить себе его трансфер и зарплату, которая составляет около 290 тысяч фунтов в неделю.

Интересно, что руководство клуба разделилось на два лагеря относительно будущего Поля в МЮ, ведь 27-летний француз неоднократно намекал, что хочет уйти. Боссы пока рассматривают целесообразность содержания игрока.

К слову, в текущем сезоне в активе Погба 14 матчей во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и столькими же ассистами. Контракт с Манчестер Юнайтед действующий до 30 июня 2022 года.

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