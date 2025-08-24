Манчестер Юнайтед в рамках 2-го тура АПЛ 2025/26 сыграл вничью с Фулхэмом (1:1). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Манчестер Юнайтед начал чемпионат со скандального поражения Арсеналу, продемонстрировав неплохую игру. Эксперты отмечали наличие определенных тактических проблем, однако в целом “дьяволы” выглядели перспективно. У манкунианских фанов появилась надежда, что этот сезон уже точно не завершится 16-м местом.

Надо только одержать первую победу. Благо, в соперниках был скромный Фулхэм, который принимал МЮ на Крейвен Коттедж. И подопечные Рубена Аморима действительно начали здорово – Кунья уже на 3-й минуте пробивал с линии полукруга над перекладиной, а на 4-й он же получил пас и вколотил метров с десяти. Лондонцев спасла стойка!

CUNHA OFF THE POST!!!! pic.twitter.com/syg1tZsoPG - VAR Center (@CenterVAR) August 24, 2025

Гости продолжали давить до середины первого тайма. Так, на 11-й минуте Маунт выкатил передачу под удар Бруну с линии штрафной, однако Лено парировал. На 15-й Кунья зацепился за вынос Баиндира, убежал от защитника и вколотил с близкого расстояния, но Лено снова выручил "коттеджеров".

ЕЩЕ ОДИН ОГРОМНЫЙ ШАНС ДЛЯ КУНЬИ! pic.twitter.com/eck0YgHZLd - VAR Центр (@CenterVAR) 24 августа, 2025

Правда, на этом же отрезке сейвы пришлось выполнять и голкиперу МЮ – он ногой потянул выстрел Кинга с левого края штрафной и вытащил выстрел Ивоби из полукруга.

HUGE SAVE BY ALTAY! pic.twitter.com/k3cnindvvq - VAR Center (@CenterVAR) 24 августа, 2025

ЕЩЕ ОДИН БОЛЬШОЙ СЭЙВ ОТ АЛТАЯ! pic.twitter.com/UPWqKxmkx0 - VAR Центр (@CenterVAR) August 24, 2025

Постепенно Фулхэм отвел игру от собственных ворот, хотя хозяева и сами ничего не создавали. Все шло к нулям и перерыву – впрочем, на 38-й минуте "дьяволы" заработали пенальти. Его привез Бесси, который руками завалил Маунта на газон.

ВОЗМОЖНЫЙ ПЕНАЛЬТИ ЗА ФОЛ НА МАУНТЕ СО СТОРОНЫ БЭССИ.



️ VAR CHECKING. pic.twitter.com/pgevm8sXeY - VAR Center (@CenterVAR) 24 августа, 2025

К "отметке" подошел Бруну Фернандеш, который нанес мощный удар. Настолько мощного, насколько же и неточного. Мяч полетел куда-то на трибуны!

Думаю, я буду говорить за всех болельщиков Man U, когда скажу, что продавать Бруно Фернандеша, ни один игрок не пропускал больше пенальти, чем он. pic.twitter.com/8P9qDvpYdZ - wizkidpikin (@wizkidvein) 24 августа, 2025

Второй тайм оказался менее богатым на события. В стартовые 10 минут вспоминается только розыгрыш углового с ударом Диалло. Амад пробивал с правого края, но Лено не спал.

А так игра оставалась равной. Неудивительно, что при подобном футболе счет удалось открыть благодаря автоголу – хотя следует отметить и Йоро. Центрбек МЮ на 58-й минуте замкнул подачу Мбеумо с углового, а мяч рикошетом от спины Муниса залетел в сетку. 0:1!

️ ЛЕНИ ЙОРО С ГОЛОМ ДЛЯ UNITED!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/7wE6eBxaUM - VAR Центр (@CenterVAR) 24 августа, 2025

Мунис мог исправиться на 61-й минуте, пробив головой после навеса Кастаня. Получилось слишком высоко. Этот момент стал самым острым для Фулхэма в первые 70 минут, поэтому Мариу Силва начал проводить замены. В частности, на 72-й минуте появился Смит-Роу – а уже на 73-й Эмиль сравнял счет! Робинсон выполнил кросс с левого фланга на линию вратарской, а экс-"канонир" первым же касанием переправил мяч в сетку. 1:1!

️ SMITH ROWE ЗАБИВАЕТ, ТОЛЬКО СОЙДЯ СО СКАМЕЙКИ 90 СЕКУНД НАЗАД! pic.twitter.com/gKVWXovQTy - VAR Центр (@CenterVAR) 24 августа, 2025

МЮ мог спасти победу незадолго до конца основного времени. Опять должен был сработать угловой от Мбеумо, только теперь голову подставлял Магуайр. Здесь уже не повезло – мяч пролетел над воротами. В конце концов, финальный свисток зафиксировал результативную ничью.

