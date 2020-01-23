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Манчестер Юнайтед не планирует увольнять Сульшера, несмотря на провальные результаты в последних матчах

14:04 23 Читати українською
Манчестер Юнайтед не планирует увольнять Сульшера, несмотря на провальные результаты в последних матчах
Уле Гуннар Сульшер / Reuters

Позиции главного тренера Манчестер Юнайтед Уле Гуннара Сульшера остаются прочными.

 
Крис Вуд 39’
Джей Родригес 56’
39’ Крис Вуд
56’ Джей Родригес

Руководство "красных дьяволов" пока не рассматривает вариант с увольнением норвежца, информирует Sky Sports.

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Манчестер Юнайтед потерпел три поражения в последних 5 матчах АПЛ и потерял возможность приблизиться к зоне Лиги чемпионов (отставание от Челси составляет шесть очков). Впрочем, Сульшер продолжит свою работу с командой и даже может получить усиление состава в январе. Одной из главных проблем тренера стали травмы лидеров, среди которых Поль Погба и Маркус Рашфорд.

Напомним, контракт Сульшера с Манчестер Юнайтед действует до лета 2022 года.

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Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед - Бернли
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