Манчестер Юнайтед не планирует увольнять Сульшера, несмотря на провальные результаты в последних матчах

Позиции главного тренера Манчестер Юнайтед Уле Гуннара Сульшера остаются прочными.

Руководство "красных дьяволов" пока не рассматривает вариант с увольнением норвежца, информирует Sky Sports.

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Манчестер Юнайтед потерпел три поражения в последних 5 матчах АПЛ и потерял возможность приблизиться к зоне Лиги чемпионов (отставание от Челси составляет шесть очков). Впрочем, Сульшер продолжит свою работу с командой и даже может получить усиление состава в январе. Одной из главных проблем тренера стали травмы лидеров, среди которых Поль Погба и Маркус Рашфорд.

Напомним, контракт Сульшера с Манчестер Юнайтед действует до лета 2022 года.

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