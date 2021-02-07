"Мы хорошо отреагировали на их два гола, но я не знаю, почему было добавлено четыре минуты. Мы должны были потянуть мяч в угол и там контролировать его. Мы пропустили очень плохие голы. Я бы не стал обвинять кого-то в этом, но мы знаем, что могли бы достичь большего.

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Результаты создают настроение, последний удар по мячу заставляет нас вернуться домой очень разочарованными. Мы потеряли два очка после длинного навеса, который нам следовало отбить. Нас не нужно рассматривать претендентами на титул. Мы стали лучшими командно и увидим, где мы закончим. Нам нужно прекратить пропускать легкие голы", – цитирует Сульшера Sky Sports.

Добавим, что отставание МЮ от Манчестер Сити составляет два очка, однако у "горожан" еще два матча в запасе.

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