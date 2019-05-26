Манчестер Юнайтед не намерен покупать Де Лигта – Барселона может спать спокойно

Защитник Аякса Маттейс Де Лигт не примерит футболку Манчестер Юнайтед, по крайней мере этим летом.

Боссы "красных дьяволов" передумали бороться за Маттейса Де Лигта, сообщает Sky Sports.

Барселона согласовала трансфер Де Лигта, – Sky Sports

По информации издания, МЮ готов был выложить за 19-летнего защитника 74 млн евро, но из-за конкуренции с Барселоной отказались от своей задумки.

Напомним, именно каталонский клуб в СМИ называют главным претендентом на юного вундеркинда.

В текущем сезоне чемпионата Нидерландов Де Лигт провел 33 матча, в которых отметился 3-мя голами и 3-мя ассистами.

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