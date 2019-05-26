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Манчестер Юнайтед не намерен покупать Де Лигта – Барселона может спать спокойно

16:16 57 Читати українською
Манчестер Юнайтед не намерен покупать Де Лигта – Барселона может спать спокойно
Маттейс Де Лигт / Фото ФК Аякс

Защитник Аякса Маттейс Де Лигт не примерит футболку Манчестер Юнайтед, по крайней мере этим летом.

Боссы "красных дьяволов" передумали бороться за Маттейса Де Лигта, сообщает Sky Sports.

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По информации издания, МЮ готов был выложить за 19-летнего защитника 74 млн евро, но из-за конкуренции с Барселоной отказались от своей задумки.

Напомним, именно каталонский клуб в СМИ называют главным претендентом на юного вундеркинда.

В текущем сезоне чемпионата Нидерландов Де Лигт провел 33 матча, в которых отметился 3-мя голами и 3-мя ассистами.

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