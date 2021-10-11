"Манчестер Юнайтед не имеет тактического плана", – Данни Блинд раскритиковал Сульшера
Данни Блинд, который входит в тренерский штаб сборной Нидерландов, разочарован игрой Манчестер Юнайтед.
"В МЮ нет тактического плана. Команда не способна создавать давление на соперников вроде Манчестер Сити. Необязательно устраивать прессинг по всему полю, но мы вообще ничего не видим – все строится на индивидуальных качествах игроков. Они мастера, и чаще всего их мастерство приносит команде победу. Но это не заслуга команды в целом. МЮ не удается доминировать – вот в чем проблема.
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Результаты не радуют. Они проиграли Янг Бойз, Вест Хэму в Кубке Лиги, Астон Вилле, им повезло в игре с Вильярреалом – благодаря Роналду. Нужно добавлять – и возможности для этого есть.
Нельзя сказать, что у Сульшера была длинная карьера во главе команды уровня МЮ. Он был чемпионом в Норвегии, но это не тот уровень. Я понимаю, почему ему дают время, он часть клуба, он забил легендарный гол в 1999-м. Но всего этого недостаточно для оправдания того, что происходит сейчас", – цитирует Блинда Daily Mail.
После 7-ми туров АПЛ макунианци расположились на 4-й строчке. Сульшер возглавляет Юнайтед с 2018-го.
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