"В МЮ нет тактического плана. Команда не способна создавать давление на соперников вроде Манчестер Сити. Необязательно устраивать прессинг по всему полю, но мы вообще ничего не видим – все строится на индивидуальных качествах игроков. Они мастера, и чаще всего их мастерство приносит команде победу. Но это не заслуга команды в целом. МЮ не удается доминировать – вот в чем проблема.

Руководство Манчестер Юнайтед приняло решение о будущем Сульшера

Результаты не радуют. Они проиграли Янг Бойз, Вест Хэму в Кубке Лиги, Астон Вилле, им повезло в игре с Вильярреалом – благодаря Роналду. Нужно добавлять – и возможности для этого есть.

Нельзя сказать, что у Сульшера была длинная карьера во главе команды уровня МЮ. Он был чемпионом в Норвегии, но это не тот уровень. Я понимаю, почему ему дают время, он часть клуба, он забил легендарный гол в 1999-м. Но всего этого недостаточно для оправдания того, что происходит сейчас", – цитирует Блинда Daily Mail.

После 7-ми туров АПЛ макунианци расположились на 4-й строчке. Сульшер возглавляет Юнайтед с 2018-го.

Сульшер вичистив авгієві стайні в МЮ, але тепер команді потрібен "справжній" тренер – новий контракт виглядає помилкою