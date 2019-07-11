Манчестер Юнайтед не хочет соглашаться на условия Лацио по Милинкович-Савичу

Переговоры между итальянским и английским клубами могут затянуться.

"Красные дьяволы" не готовы платить сумму, которую Лацио требует за Милинковича-Савича, информирует Sky Italy.

МЮ уверен, что опередит Манчестер Сити в борьбе за Магуайра

Максимальное предложение Манчестер Юнайтед составляет 72 миллиона фунтов, однако "орлы" требуют больше. Президент римлян Клаудио Лотито убежден, что его звезда стоит минимум 90 миллионов. В прошлом сезоне Милинкович-Савич провел 31 матч в Серии А, забил 5 голов и отдал 3 ассиста.

Добавим, что 24-летний хавбек защищает цвета сборной Сербии, которая является соперником Украины в отборе на Евро-2020.

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