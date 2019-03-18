Манчестер Юнайтед не будет подписывать Бейла

Вингер Реала Гарет Бейл не нужен Манчестер Юнайтед.

Даже если мадридский клуб выставит Гарета Бейла на трансферный рынок, Манчестер Юнайтед не будет пытаться приобрести вингера, как об этом сообщалось ранее, информирует ESPN.

"Мы будем искать качественных футболистов", - Сульшер не захотел говорить о возможном трансфере Бейла в Ман Юнайтед

Руководство "красных дьяволов" не хочет отдавать большие деньги за почти 30-летнего футболиста, вместо этого Манчестер Юнайтед сосредоточится на поисках молодых талантов.

К слову, в текущем сезоне в активе валлийца 35 матчей за Реал во всех турнирах, где вингер забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.

Камбек Зідана як початок перебудови Реала: необмежена влада та неочікувана петиція, претенденти на "галактікос" 3.0