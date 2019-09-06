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Манчестер Юнайтед назвал лучшего игрока команды в августе – феерично стартовал новичок

21:46 50 Читати українською
Манчестер Юнайтед назвал лучшего игрока команды в августе – феерично стартовал новичок
Дэниел Джеймс в объятиях партнеров / Getty Images

Английский гранд определился с индивидуальной наградой по итогам последнего месяца лета.

Титул лучшего игрока августа получил Дэниэл Джеймс, информирует официальный сайт Манчестер Юнайтед.

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Молодой хавбек опередил двух других летних новичков "красных дьяволов" – Арона Ван Биссаку и Харри Магуайра. Напомним, 21-летний валлиец отметился тремя голами в четырех турах текущего сезона АПЛ. Именно он стал лучшим бомбардиром команды, опередив таких звезд как Маркус Рашфорд и Антони Марсьяль.

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Отметим, что полузащитник сборной Уэльса перебрался этим летом на Олд Траффорд с родного Суонси. Ориентировочная стоимость трансфера – 15 млн фунтов.

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Дениэл Джеймс Дениэл Джеймс
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