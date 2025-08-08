Манчестер Юнайтед завершает переход Беньямина Шешко из Лейпцига. Чтобы разгрузить состав, руководство "красных дьяволов" готово продать Расмуса Хёйлунда.

Манчестер Юнайтед покупает форварда за более 80 млн евро

Как сообщает talkSPORT. Лейпциг обсуждал с Манчестер Юнайтед возможный трансфер 22-летнего форварда. Впрочем, датчанин не заинтересован в переходе в немецкий клуб. Хёйлунд предпочел бы перейти в другой клуб АПЛ или вернуться в Серию А. Интерес к форварду проявляли Милан, Наполи, а также клубы Саудовской Аравии.

Стоит заметить, что Расмус Хёйлунд присоединился к Манчестер Юнайтед летом 2023 года. В прошлом сезоне форвард сыграл в 52 матчах, в которых забил лишь 10 голов и отдал четыре результативные передачи.

Миколенко отыграл полный матч против триумфатора – МЮ выиграл предсезонный турнир АПЛ (ВИДЕО)