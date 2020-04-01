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Манчестер Юнайтед нашел звездную замену Погба в Мадриде – легенда клуба одобрил выбор

1 апреля 22:58 64 Читати українською
Манчестер Юнайтед нашел звездную замену Погба в Мадриде – легенда клуба одобрил выбор
Сауль Ньигес / ФК Атлетико

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд поделился мнением относительно возможного перехода полузащитника Атлетико Сауля Ньигеса в лагерь "красных дьяволов".

"Прекрасный игрок! Я уже несколько лет говорю о Сауле. Считаю его топ-футболистом. Он всегда собран, спокоен, плеймейкер с прекрасной левой ногой.

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Он прекрасно действует тактически и может забивать голы. Посмотрите на Симеоне, он действительно хорошо выстраивает свои команды, у него Сауль организует игру в центре поля и задает темп", – цитирует Фердинанда издание Queensmail.

Напомним, Ньигес в текущем сезоне сыграл за Атлетико 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола. Контракт 25-летнего полузащитника с "матрасниками" рассчитан до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в 90 млн евро.

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Англия Рио Фердинанд Рио Фердинанд Сауль Ньигес Сауль Ньигес Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Атлетико Атлетико Диего Симеоне Диего Симеоне Трансферы
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