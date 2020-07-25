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Манчестер Юнайтед нашел звездную альтернативу на случай провала с Санчо

06:30 - Читати українською
Манчестер Юнайтед нашел звездную альтернативу на случай провала с Санчо
Санчо против Комана / Getty Images

Манчестер Юнайтед имеет несколько вариантов усиления флангов атаки.

"Красные дьяволы" заинтересованы в услугах вингера Баварии Кингсли Комана, сообщает The Athletic.

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Главной целью МЮ остается Джейдон Санчо, однако Боруссия Д не спешит снижать цену на 20-летнего англичанина. Если переговоры с "шмелями" завершатся провалом, то манкунианцы переключатся на Комана. По Transfermarkt игрок Баварии стоит почти втрое меньше, чем Санчо – 40 млн евро против 117-ти.

В текущем сезоне Коман забил 7 голов и отдал 7 ассистов в 35 матчах всех турниров. Его контракт с Баварией действует до лета 2023 года.

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