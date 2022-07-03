Форвард сборной Германии не может согласовать новый контракт с Баварией. Действующее соглашение истекает уже через год, поэтому мюнхенцы могут продать игрока, если не удастся уговорить его на продление контракта.

Роналду разочарован политикой и ситуацией в МЮ – Криштиану хочет уйти, у клуба свое мнение

Ситуацией настроены воспользоваться манчестерские гранды. Юнайтед может подписать 26-летнего Гнабри взамен Криштиану Роналду, который заявил о желании уйти из клуба. Сити размышляет над трансфером Сержа в связи с вероятным уходом Рахима Стерлинга в Челси. Сумму потенциального трансфера Гнабри оценивают в 35 млн фунтов, сообщает The Sun.

При этом фаворитом считают именно МЮ, ведь Ман Сити уже подписал двух форвардов – Эрлинга Холанда и Хулиана Альвареса. Трансфер еще одного игрока в атаку не является приоритетным для Гвардиолы.

Ранее немец уже выступал в АПЛ, защищая цвета Арсенала и Вест Бромвича. В Баварию перешел из Вердера летом 2017 года. В сезоне 2021/22 Гнабри сыграл 45 матчей, забил 17 голов и 10 раз ассистировал партнерам.

Якісна копія чи підробка? МЮ забирає в Манчестер "другого Гвардіолу", а Роналду знову зайвий