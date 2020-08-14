Манчестер Юнайтед нашел замену Погба в Тоттенхэме

В лагере Манчестер Юнайтед готовятся к плану Б на случай ухода Поля Погба.

Полузащитник Тоттенхэма Гарри Уинкс снова попал на радары Манчестер Юнайтед, сообщает Daily Mirror.

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В трансфере 24-летнего англичанина лично заинтересован наставник манкунианцев Сульшер, который ищет хавбека с хорошим пасом. Гарри рассматривают как потенциальную замену Полю Погба, который пока не определился со своим будущим в МЮ.

В прошлом сезоне чемпионата Англии Уинкс провел 31 поединок.

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