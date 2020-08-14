toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ДИНАМО КИЕВ ИНТЕР - ШАХТЕР СЕВИЛЬЯ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ТРАНСФЕРЫ

Манчестер Юнайтед нашел замену Погба в Тоттенхэме

14 августа 18:05 - Читати українською
Манчестер Юнайтед нашел замену Погба в Тоттенхэме
Поль Погба и Гарри Винкс / Фотоколлаж Goal

В лагере Манчестер Юнайтед готовятся к плану Б на случай ухода Поля Погба.

Полузащитник Тоттенхэма Гарри Уинкс снова попал на радары Манчестер Юнайтед, сообщает Daily Mirror.

Погба подорвал сеть загадочным сообщением в Twitter

В трансфере 24-летнего англичанина лично заинтересован наставник манкунианцев Сульшер, который ищет хавбека с хорошим пасом. Гарри рассматривают как потенциальную замену Полю Погба, который пока не определился со своим будущим в МЮ.

В прошлом сезоне чемпионата Англии Уинкс провел 31 поединок.

10 найдорожчих трансферів літа – деякі імена вас здивують

blog_ava
Манчестер Сити – Лион – 1:3 – видео голов и обзор провала Гвардиолы
00:28
11877
Теги
Трансферы Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Трансферы Манчестер Юнайтед Англия Тоттенхэм Тоттенхэм Трансферы Чемпионата Англии Поль Поль Погба Гарри Гарри Уинкс
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
40
мин
Севилья
22:00
Манчестер Юнайтед
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?