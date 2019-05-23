Манчестер Юнайтед нашел замену Де Хеа

Манчестер Юнайтед хочет подписать Джанлуиджи Доннарумму, как замену Де Хеа.

Манкунианцы рассматривают вариант с приобретением итальянского голкипера, если команду покинет нынешний основной вратарь Давид де Хеа, сообщает Calciomercato.

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Испанец еще не продлил контракт с Манчестер Юнайтед, который действует до лета следующего года, поэтому английский клуб может продать голкипера сейчас, чтобы заработать на трансфере.

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Отмечается, что шансы Доннаруммы на уход из команды возрастут, если Милан не сможет завоевать место в Лиге чемпионов на следующий сезон.