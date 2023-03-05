Тамми Абрахам – воспитанник академии Челси. Он перешел в Рому летом 2021 года за 40 миллионов евро без учета бонусов.

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Как сообщает The Athletic, Абрахам продолжает привлекать внимание английских клубов. Скауты Манчестер Юнайтед неоднократно посещали матчи Ромы, чтобы наблюдать за прогрессом, который демонстрирует Абрахам. Челси также сохраняет интерес к нападающему. "Синие" имеют право приоритетного выкупа. Эту опцию можно активировать, начиная с июля. Итальянский клуб обязан сообщить Челси, если поступит предложение по игроку.

Если Рома попадет в Лигу чемпионов по итогам этого сезона, то ее позиции в возможных переговорах усилятся. В этом сезоне в активе 25-летнего форварда 7 голов и 4 результативных передачи в 33 матчах за итальянский клуб во всех турнирах.

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