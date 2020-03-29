toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР

Манчестер Юнайтед нашел новый аргумент для трансфера Гризманна

06:00 11 Читати українською
Манчестер Юнайтед нашел новый аргумент для трансфера Гризманна
Антуан Гризманн / Marca

Манчестер Юнайтед не оставляет попыток приобрести форварда Барселоны Антуана Гризманна и нашел еще один аргумент для переговоров.

Манчестер Юнайтед обратился к Полю Погба, чтобы тот помог убедить Гризманна стать игроком "красных дьяволов", сообщил журналист Жюльен Лоренс в комментарии ESPN.

Манчестер Юнайтед попытается соблазнить Гризманна ценным подарком

Ранее сообщалось, что Барселона готова распрощаться с Антуаном, если получит компенсацию в размере 100 млн евро.

Напомним, летом 2019-го Барселона приобрела 29-летнего француза в Атлетико за 120 млн евро. В нынешнем сезоне Ла Лиги Гризманн провел 26 матчей, в которых отметился 8-ю голами и 5-ю ассистами.

Барселона вводить шалену економію і продає 8 гравців – наслідки карантину приголомшують

blog_ava
Они отказали Реалу – самые известные трансферные неудачи Флорентино Переса
28 марта
723
Теги
Антуан Гризманн Антуан Гризманн Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Барселона Барселона Англия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
дн
:
16
час
:
58
мин
Рух
00:00
МФК Металлург
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук