Манчестер Юнайтед нашел новый аргумент для трансфера Гризманна

Манчестер Юнайтед не оставляет попыток приобрести форварда Барселоны Антуана Гризманна и нашел еще один аргумент для переговоров.

Манчестер Юнайтед обратился к Полю Погба, чтобы тот помог убедить Гризманна стать игроком "красных дьяволов", сообщил журналист Жюльен Лоренс в комментарии ESPN.

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Ранее сообщалось, что Барселона готова распрощаться с Антуаном, если получит компенсацию в размере 100 млн евро.

Напомним, летом 2019-го Барселона приобрела 29-летнего француза в Атлетико за 120 млн евро. В нынешнем сезоне Ла Лиги Гризманн провел 26 матчей, в которых отметился 8-ю голами и 5-ю ассистами.

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