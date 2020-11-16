"Красные дьяволы" всерьез рассматривают вариант с подписанием 21-летнего центрбека, сообщает The Athletic.

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Карму дебютировал в первой команде Браги лишь в январе 2020-го, однако уже обратил на себя внимание больших клубов. Летом "нового ван Дейка" пыталась подписать Рома, но "оружейники" отклонили предложение римлян в размере 17 млн евро. Зато на прошлой неделе менеджмент Браги договорился с Карму о новом контракте. Обновленное соглашение действует до лета 2025 года, а клаусула защитника выросла до 40 млн в евровалюте.

К слову, в нынешнем сезоне Давид Карму провел 8 матчей во всех турнирах. В предыдущей кампании – 19 поединков.

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