На радарах "красных дьяволов" оказался Ральф Рангник, информирует The Sun.

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Немецкий специалист уже 3 года не занимается тренерской деятельностью, а летом согласился стать руководителем по спорту и развитию московского Локомотива. Впрочем, предложение такого гиганта как Манчестер Юнайтед может соблазнить Рангника вернуться на тренерский мостик. На рынке осталось не так много топовых вариантов, поэтому боссы манкунианцев могут решиться на приглашение экс-тренера РБ Лейпциг и Шальке.

Добавим, что после 11 туров МЮ занимает шестую строчку АПЛ. Контракт Сульшера с "красными дьяволами" рассчитан до лета 2024 года.

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