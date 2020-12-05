Воспитанник "лис" может перебраться на Олд Траффорд, утверждает The Sun.

Манчестер Юнайтед рассматривает Тухеля на замену Сульшеру – немец также заинтересован в сотрудничестве

Барнс якобы стал альтернативой Джейдону Санчо, поскольку переговоры Юнайтед с Боруссией Д по трансферу англичанина зашли в тупик. Наставнику МЮ Уле Гуннару Сульшеру нравится стиль игры Барнса. Вскоре манкунианцы могут выйти на Лестер с предложением продать вингера, контракт которого действует до лета 2024-го.

В нынешнем сезоне Харви Барнс провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и оформил 1 ассист.

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