Манчестер Юнайтед нашел неожиданную альтернативу Санчо в Лестере
Полузащитник английского Лестера Харви Барнс попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед.
Воспитанник "лис" может перебраться на Олд Траффорд, утверждает The Sun.
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Барнс якобы стал альтернативой Джейдону Санчо, поскольку переговоры Юнайтед с Боруссией Д по трансферу англичанина зашли в тупик. Наставнику МЮ Уле Гуннару Сульшеру нравится стиль игры Барнса. Вскоре манкунианцы могут выйти на Лестер с предложением продать вингера, контракт которого действует до лета 2024-го.
В нынешнем сезоне Харви Барнс провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и оформил 1 ассист.
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