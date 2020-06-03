Манчестер Юнайтед присмотрел неожиданную альтернативу Санчо – его сравнивают с Месси

Манчестер Юнайтед находится в активных поисках игрока, который увеличит атакующий потенциал команды.

Долгое время главной целью "Красных дьяволов" оставался полузащитник дортмуднськои Боруссии Джейдон Санчо. Однако высокая трансферная стоимость (более 100 млн евро) и нежелание "шмелей" терять свою звезду заставляют искать другие варианты.

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По информации Manchester Evening News, манкунианцы обратили свое внимание на хавбека аргентинского Велес Сарсфилд Тьяго Альмаду, которого на родине сравнивают с Лионелем Месси. Прошлым летом 19-летнего игрока пытался купить Манчестер Сити, но переговоры не увенчались успехом.

Сообщается, что Велес Сарсфилд хочет получить за Альмаду 25 млн евро. Именно такая клаусула предусмотрена действующим до лета 2023-го контрактом атакующего хавбека. В нынешнем сезоне Тьяго провел за свой клуб 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи.

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